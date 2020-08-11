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Sokak savaş alanına döndü! Sopa, kalas ve bıçaklar kullanıldı...

'de aynı binada oturanlar arasında 5 ay önce başlayan gerginlik, önceki gün çöp bırakma meselesi nedeniyle yeniden başladı. Sopa, kalas ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken 1 kişi de gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 12:36 Son Güncelleme: 11.8.2020 12:37 ABONE OL
Sokak savaş alanına döndü! Sopa, kalas ve bıçaklar kullanıldı...

Olay, Oruçreis Mahallesi'nde önceki gün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda oturan komşular arasında 5 ay önce gerginlik yaşandı. Önceki gün de iki taraf arasında, çöp bırakma meselesi nedeniyle yeniden tartışma yaşandı.

Esenler'de komşular arasında kalaslı, sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video

Sokak savaş alanına döndü! Sopa, kalas ve bıçaklar kullanıldı...

Kadınların da karıştığı tartışma, kısa sürede sopa, kalas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokak savaş alanına döndü! Sopa, kalas ve bıçaklar kullanıldı...

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdullah Uğur, Yunus Emre Uğur ve Oğuzhan Uğur, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgada 1 kişiyi gözaltına aldı.

Sokak savaş alanına döndü! Sopa, kalas ve bıçaklar kullanıldı...

Kavga ile ilgili ifadelerine başvurulan kadınlardan biri, komşuları ile aralarında birkaç aydan bu yana gerginlik bulunduğunu, bu konudaki gerginliğin gündüz saatlerinde yeniden alevlendiğini ve çöp dökülmesi ile kavgaya dönüştüğünü anlattı.

Sokak savaş alanına döndü! Sopa, kalas ve bıçaklar kullanıldı...

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Bıçak ve kalaslı kavga bir binadaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerinde ellerinde kalas ve sopalarla kavga eden komşuları polisin ayırmada güçlük çektiği görülüyor.

Sokak savaş alanına döndü! Sopa, kalas ve bıçaklar kullanıldı...

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Sokak savaş alanına döndü! Sopa, kalas ve bıçaklar kullanıldı...
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