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haberler... cinayeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Genç kadını dökerek ateşe verdi!

'da geçtiğimiz gün Fatsa'dan gelen haberi adeta tüm 'nin kanını dondurdu. 22 Yaşındaki isimli şahsın kendisinden 9 yaş büyük sevgilisi dökerek ateşe verdiği vahşet haberi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Olayda evde bazı eşyaların alev alması sonucu çıkan yangında Merve Yeşiltaş ve Soner Durgun ağır yaralanırken, genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşte Ordu'dan gelen son dakika vahşetinin detayları…

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:32 Son Güncelleme: 11.8.2020 10:40 ABONE OL
Son dakika haberler... Merve Yeşiltaş cinayeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Genç kadını benzin dökerek ateşe verdi!

haberler… Olay önceki gün 'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. ve birlikte yaşadığı iddiaya göre şiddetli bir tartışma yaşadı. Tartışma sonunda 22 Yaşındaki Soner Durgun sevgilisinin üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Genç kadının üzerindeki kıyafetlerle birlikte alev almasıyla beraber evde çıkan yangında Soner Durgun isimli şahsın da ağır yaralandığı bildirildi. İşte son dakika vahşet haberine ilişkin detaylar…

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN OLAY! MERVE YEŞİLTAŞ'I BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ…

İddiaya göre; Şerefiye Mahallesi'nde gerçekleşen olayda beraber yaşayan ikili arasında bir tartışma çıktı. Tartışma her geçen dakika büyürken Soner Durgun evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Merve Yeşiltaş'ın üstüne ardından kendi üzerine dökerek ateşe verdi. Korkunç olay sonucunda genç kadın yaşamını yitirirken Durgun'un ise sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi…

Son dakika haberler... Merve Yeşiltaş cinayeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Genç kadını benzin dökerek ateşe verdi!

GENÇ KADINI DİRİ DİRİ YAKTI!

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. , iddiaya göre bir süredir birlikte yaşadığı ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Durgun, evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Yeşiltaş'ın üstüne, daha sonra kendi üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi.

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Son dakika haberler... Merve Yeşiltaş cinayeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Genç kadını benzin dökerek ateşe verdi!

OLAY YANGIN İHBARI İLE ORTAYA ÇIKTI!

Üzerindeki kıyafetlerin ve evde bazı eşyaların yanması sonucu çıkan yangında, ve , yaralandı. Çevredeki vatandaşların yangın ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberler... Merve Yeşiltaş cinayeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Genç kadını benzin dökerek ateşe verdi!

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradan da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Son dakika haberler... Merve Yeşiltaş cinayeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Genç kadını benzin dökerek ateşe verdi!

MERVE YEŞİLTAŞ KURTARILAMADI!

Vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu tespit edilen , hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan 'un sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haberler... Merve Yeşiltaş cinayeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Genç kadını benzin dökerek ateşe verdi!
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