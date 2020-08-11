Son dakika haberler... Merve Yeşiltaş cinayeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Genç kadını benzin dökerek ateşe verdi!

Son dakika haberler… Olay önceki gün Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Merve Yeşiltaş ve birlikte yaşadığı Soner Durgun iddiaya göre şiddetli bir tartışma yaşadı. Tartışma sonunda 22 Yaşındaki Soner Durgun sevgilisinin üzerine benzin dökerek çakmakla ateşe verdi. Genç kadının üzerindeki kıyafetlerle birlikte alev almasıyla beraber evde çıkan yangında Soner Durgun isimli şahsın da ağır yaralandığı bildirildi. İşte son dakika vahşet haberine ilişkin detaylar…

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN OLAY! MERVE YEŞİLTAŞ'I BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ…

İddiaya göre; Şerefiye Mahallesi'nde gerçekleşen olayda beraber yaşayan ikili arasında bir tartışma çıktı. Tartışma her geçen dakika büyürken Soner Durgun evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Merve Yeşiltaş'ın üstüne ardından kendi üzerine dökerek ateşe verdi. Korkunç olay sonucunda genç kadın yaşamını yitirirken Durgun'un ise sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi…