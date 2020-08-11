Son dakika haberler... Merve Yeşiltaş cinayeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Genç kadını benzin dökerek ateşe verdi!

Son dakika haberler… Olay önceki gün Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Merve Yeşiltaş ve birlikte yaşadığı Soner Durgun iddiaya göre şiddetli bir tartışma yaşadı. Tartışma sonunda 22 Yaşındaki Soner Durgun sevgilisinin üzerine benzin dökerek çakmakla ateşe verdi. Genç kadının üzerindeki kıyafetlerle birlikte alev almasıyla beraber evde çıkan yangında Soner Durgun isimli şahsın da ağır yaralandığı bildirildi. İşte son dakika vahşet haberine ilişkin detaylar…
İddiaya göre; Şerefiye Mahallesi'nde gerçekleşen olayda beraber yaşayan ikili arasında bir tartışma çıktı. Tartışma her geçen dakika büyürken Soner Durgun evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Merve Yeşiltaş'ın üstüne ardından kendi üzerine dökerek ateşe verdi. Korkunç olay sonucunda genç kadın yaşamını yitirirken Durgun'un ise sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi…
GENÇ KADINI DİRİ DİRİ YAKTI!
Olay, önceki gün ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Soner Durgun, iddiaya göre bir süredir birlikte yaşadığı Merve Yeşiltaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Durgun, evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Yeşiltaş'ın üstüne, daha sonra kendi üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi.
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OLAY YANGIN İHBARI İLE ORTAYA ÇIKTI!
Üzerindeki kıyafetlerin ve evde bazı eşyaların yanması sonucu çıkan yangında, Soner Durgun ve Merve Yeşiltaş, yaralandı. Çevredeki vatandaşların yangın ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradan da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
MERVE YEŞİLTAŞ KURTARILAMADI!
Vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu tespit edilen Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Soner Durgun'un sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.