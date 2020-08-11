Son dakika: Ünlülerin avukatı Ayhan Sağıroğlu'na silahlı saldırı!

Sedat Peker, Ümit Karan, Savaş Sarmusak gibi isimlerin avukatlığını yapan Ayhan Sağıroğlu silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı geçtiğimiz gün saat 22 sularında İstanbul Fındızkzade'de meydana geldi. Evine yürüyerek gideb Ayhan Sağıroğlu motorsiklet kaskı takan bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı.

AYAĞINA 3 MERMİ İSABET ETTİ



Saldırı sonucunda ayağına 3 kurşun isabet eden ünlü avukat hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Sağıroğlu'na saldıran kişi yada kişilerin yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

3 SAAT PUSUDA BEKLEMİŞ



Emniyetin yürüttüğü çalışma kapsamında çevrede bulunan güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Kamera kayıtlarında şüphelinin 3 saat önce olay yerine gelerek Sağıroğlu'nu beklediği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.