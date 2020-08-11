Su sıkıntısı köylüleri karşı karşıya getirdi

Burhaniye ilçesinde, bazı köylerde başlayan su sıkıntısı Taylıeli ve Şahinler Mahallelerini karşı karşıya getirdi. Şahinler Mahallesi'ne su sağlayan borunun gece saatlerinde kırılması üzerine jandarma araştırma başlatırken, su kaynağına gelen Taylıelili vatandaşlar, 10 gündür susuz olduklarını anlatarak, Şahinler'e aynı kaynaktan su verilmemesini istediler.İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki Taylıeli Mahallesi'nde, mahalleye su sağlayan kaynaktan komşu mahalle olan Şahinler'e de su verilmeye başlanması üzerine su sıkıntısı çekilmeye başlandığı iddia edildi. Su sıkıntısı vatandaşların tepkisine neden oldu. Dün gece mezarlık mevkiindeki kaynaktan Şahinler'e su taşıyan boruların delinmesi Baski'yi harekete geçirdi. Jandarma yaşanan boru delinmesi olayı ile ilgili soruşturma başlatırken, su kaynağı çevresinde toplanan vatandaşlar, 10 gündür susuzluk çektiklerini söyledi. Suyun Şahinler Mahallesi'ne verilmesine karşı olduklarını anlatan vatandaşlar, 900 yıllık su kaynağının kendilerine ait olduğunu söylediler. Suyun köylünün rızası alınmadan verildiğini ileri süren Ali Karpat, "Baski buraya kuyu açarak Şahinler'e su verdi. Böylelikle bizim köye yeterli su gitmez oldu. Taylıeli susuz kaldı" dedi.Mustafa Tebiş de, "Susuz kaldık. Defalarca Baski'yi aradım. Çözüm olmadı. Bu suyu 1978 yılında biz imece ile getirdik. Susuzluktan peçete ile taharetlenmek zorunda kaldım. Benim yaşım 70. Biz bu suyun Şahinler'e verilmesine karşıyız" şeklinde konuştu.Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Çakır ise, "Bu bizim 900 yıllık su kaynağımız. Köylünün rızası olmadan Şahinler'e verildi. Bu sadece içme suyu değil. Bu su buradan İskeye'ye kadar dereye canlılık veriyor. Köyümüz 8-10 gündür susuzluk çekiyor. Şahinler köyünün sokaklarında sular akarken biz susuzluk çekiyoruz. İnsanlarımız elini yüzünü yıkayacak su bulamıyor. Bu suyun Şahinler'e verilmesini istemiyoruz. Bizim gayemiz düşmanlık değil. Arbede çıkmasını istemiyoruz. Şahinler'e başka kaynaklardan su sağlansın. Bunu Baski mi yapar belediye mi yapar bilemiyorum. Ancak, bizim suyumuzun verilmesini istemiyoruz" diye konuştu.