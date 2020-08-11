Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) tarafından yenilenen ve her haftanın 3 günü (Salı, Perşembe ve Pazar) Milli Piyango Online üzerinden çekilişi yapılan yeni Süper Loto'nun 5. çekiliş sonuçları bugün (11 Ağustos 2020 Salı) saat 20.00'da yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Bugün Milli Piyango Online üzerinden yapılacak olan 5. çekilişi canlı çekiliş günün kazandıran numaralarını doğru tahmin etmek ve 26 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Süper Loto 11 Ağustos çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (11 AĞUSTOS 2020 SALI)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Milli Piyango Online resmi sitesi üzerinden 11 Ağustos 2020 Salı 5. Süper Loto sonuçları saat 20.00'da yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Günün şanslı numaraları canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada olacak…