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sonuçları açıklandı mı? Online 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

İdaresi’nce (MPİ) haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılarak 26 Milyon Türk lirası büyük ikramiyenin dağıtıldığı yeni oyununun 5. çekiliş şanslı numaraları 11 Ağustos 2020 Salı (bugün) yapılan canlı çekilişle belirlenecek. Milli Piyango online ile bugün yapılacak olan canlı çekilişte kazandıran numaraları doğru bilmek ve hayallerini kurduğu büyük ikramiyeyi kazanan kişi olmak isteyerek kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusuna yanıt arayarak günün şanslı numaralarına erişmek ve bilet sorgulama yapmak istiyor. İşte 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 11.8.2020 18:51 Son Güncelleme: 11.8.2020 18:58 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ'nin ( İdaresi) tarafından yenilenen ve her haftanın 3 günü (Salı, Perşembe ve Pazar) Milli Piyango Online üzerinden çekilişi yapılan yeni 'nun 5. çekiliş sonuçları bugün (11 Ağustos 2020 Salı) saat 20.00'da yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Bugün Milli Piyango Online üzerinden yapılacak olan 5. çekilişi canlı çekiliş günün kazandıran numaralarını doğru tahmin etmek ve 26 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Süper Loto 11 Ağustos çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (11 AĞUSTOS 2020 SALI)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Milli Piyango Online resmi sitesi üzerinden 11 Ağustos 2020 Salı 5. Süper Loto sonuçları saat 20.00'da yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Günün şanslı numaraları canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada olacak…

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 11 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
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