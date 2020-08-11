Trüf mantarı nedir, nerede yetişir? Trüf mantarı ne için kullanılır?

Trüf, meşelik alanlarda, meşe ağaçlarının köklerinde 5-20 cm toprak derinliğinde yetişir. En çok Akdeniz bölgesinde biliniyor olmasıyla birlikte dünyadaki birçok bölgede bulunmaktadır.

TRÜF MANTARI NEDİR?

Trüf, görüntü itibari ile taşa benzer bir mantardır, sert bir yapıya sahiptir. Piştiği zaman çok sulanmaz.

Trüf mantarının 70 kadar çeşidi olduğu söylenmektedir. Birçok yerde yetişmektedir. Fakat en lezzetlileri, Fransa başta olmak üzere İtalya, İspanya, Hırvatistan gibi Avrupa ülkelerinde bulunur.

Trüf mantarı, patates gibi patates gibi yer altında, meşe ve kestane ağaçlarının köklerine yakın yerlerde yetişir. Çünkü, kökleri emerek şeker ve organik asit ihtiyacını karşılar.

Gelişim sırasında hassa bir doğal denge ihtiyacı vardır. Yaz sağanakları ve yeterli oranda nem trüf için ideal olandır. Kurak geçen yaz ayları trüfün kurumasına sebep olmaktadır.

Yer altında yetiştiği için üst tabakadan görünmez. Dolayısıyla özel uzmanlık gerektirir. Bunun için koku alma duyuları daha gelişmiş olduğu için özel eğitimli köpek ve domuzlar kullanılmaktadır.

TRÜF MANTARI FAYDALARI

Trüf mantarı protein açısından oldukça zengindir. Etten daha değerli protein değerine sahiptir.

Doymamış yağ ve protein açısından çok zengindir. Kolestrolü dengelemektedir.

Trüf mantarı özel karışımlar şeklinde de tüketilir. Frenk maydanozu ve akdiken yaprağı ile karıştırılarak tüketildiği takdirde göz hastalıklarına iyi gelmektedir.

Şahtere otu ile karıştırıp tüketildiğinde omuriliği güçlendirmektedir.

Trüf mantarı uzun süre tokluk hissi sağlar. Yüksek lif oranına sahip olması nedeniyle vejetaryen ve diyet beslenme tipleri için idealdir. Afrodizyak etkiye de sahiptir.

TRÜF MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Beş dönümlük bir arazide trüf mantarı yetiştirmek isteniyorsa en az 15 bin TL gözden çıkarılmalıdır. Mantar türüne göre başlangıç maliyeti değişkenlik gösterir.

Trüf mantarının ticaret değeri yüksektir. Ülkemizde çok bilinmeyen bir mantar türüdür. Bu durum trüf mantarı yetiştiriciliğini çok karlı kılmaktadır.

Yıllık kazanç, mantar yetiştirilen arazinin büyüklüğüne, mantar seçimi ve yetiştirme yöntemlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Örnek verecek olursak, yaklaşık 6 yıl sonra bu araziden 50-90 kg ürün alabilirsiniz. Bu da ortalama 30-60 bin TL arasında değişen bir kazanç elde edileceğini gösterir.

TRÜF MANTARI FİYATI

Eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı kilosu 300-400 Euro arasında değişiklik göstermektedir. Türkiye' de değeri yeni yeni anlaşılmaktadır. Trüf mantarının 1 kilosundan elde edilen kazanç bir dönüm buğdaydan elde ediliyor. Yani trüf mantarı daha karlı. Dolayısıyla Türkiye'de de değer görmeye başladı.

TRÜF MANTARI NASIL YETİŞTİRİLİR?

İş kurmanın en önemli noktalarından biri konuyla ilgili olabildiğince çok bilgi sahibi olmaktır. İlk olarak trüf mantarlarının ne olduğunu ve trüf mantarlarının nasıl yaşadığını bilmek gerekir. Trüf mantarlarının birçok türü vardır.

Öncelikle yetiştireceğiniz tür ile ilgili bilgi sahibi olmanız gerekir. Doğru trüf mantarı seçildikten sonra mekan ile ilgili bilgi toplayın. Doğru mekan işin başarılı olmasında en önemli noktalardan biridir. Trüf mantarının sağlığı ve güvenliği açısından evinize yakın bir konumda olması önemlidir. Depo odaları ve diğer alanlar için pastörizasyon odaları önemle tavsiye edilir. Trüf mantarlarının kendiliğinden büyümesi için sera ya da yapay bitki tesisleri kurabilirsiniz.

Önemli olan bir diğer konu ise iklimdir. Çevrecilerden bulunduğunuz bölgenin hava şartlarını öğrenmelisiniz. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk hava değişimlerinin yaşandığı yerlerde trüf yetiştiriciliği yapılmaz. Sert hava şartları başarılı hasat ihtimalini ortadan kaldırır.

Trüf mantarı ağaç köklerinde büyüdüğü için mantarların kolaylıkla yetişebileceği ağaçlar seçilmesi gerekmektedir. Zeytin ve fındık ağaçları trüf mantarı yetiştiriciliği için en iyi ağaç türleridir. Nem sağlanması için ağaçların düzenli olarak sulanması gerekir. Ayrıca gereksiz otları yolmanız önemli çünkü bunlar suyu çeker.

Trüf mantarları kış aylarında kolay bir şekilde toplanır.

TRÜF MANTARI NEREDE YETİŞİR?

Dünyada İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağında doğal olarak yetişmektedir.