Türkiye, salgını yönetmede çok iyi bir iş çıkardı

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Irshad Ali Shaikh, Kovid- 19 aşısının geliştirilmesi ve Türkiye'nin virüsle mücadelesine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin salgını yönetmede bugüne kadar çok iyi iş çıkardığını belirten Shaikh, "Türkiye, afet yönetiminde çok güçlü bir şöhrete ve kültüre sahip olduğundan İstanbul'da bir ofis kuracağız" dedi. 2021'in ilk çeyreğinde aşının bulunmasını ümit ettiklerini söyleyen Shaikh, "Türkiye, aşı geliştirme konusunda 11 farklı çalışma yürütülüyor ve hayvan deneyleri aşamasına kadar gelindi. Bu süre zarfında olağanüstü başarı. Umuyoruz ki aşı önümüzdeki yılın başlarında bizimle olacak ve sonra virüsü kontrol altına alabileceğiz" şeklinde konuştu. Shaikh'in SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:"İstanbul'da kurulacak ofis acil durumlara hazırlık konusunda bölgesel mükemmeliyet merkezi olacak. Türkiye, afet yönetiminde çok güçlü bir şöhrete ve kültüre sahip olduğundan İstanbul'da bir ofis kuracağız. AB, Orta Asya ve Doğu Avrupa'yı içine alan bölgede beyin görevi üstlenecek. Acil durum yönetimini en iyi şekilde uygulamak için akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve hükümetle çalışılacak. Türkiye'de test sayıları çok iyi, her gün 50 binden fazla test alıyoruz ve pozitiflik oranı sadece yüzde 2 civarında. Yani, günde 50 bin test yapıyor olsak bile, pozitif olanlar sadece yüzde 2 civarında. Bu, bize popülasyonda dolaşan virüsün düşük seviyede olduğunu söylüyor."