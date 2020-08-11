Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? MasterChef Tutmaç Çorbası tarifi burada!

Hem terbiyesi hem yapımı ile yöresel bir lezzet olan tutmaç çorbası bugün MasterChef'te yapılacak. Hal böyle olunca yöresel yemeğe ait araştırmalar başladı. Hem malzemeleri hem de yapılışı ile dikkat edilmesi gereken ve püf noktaları bulunan tutmaç çorbası nasıl yapılır? İşte en güzel tutmaç çorbası tarifi!

TUTMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR? PÜF NOKTALARI İLE TARİFİ!

Tutmaç Çorbası İçin Malzemeler:

Erişte için: Yarım su bardağı su

1 adet yumurta

Aldığı kadar un

1 çay kaşığı tuz

Devamı şöyle;