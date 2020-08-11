Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? MasterChef Tutmaç Çorbası tarifi burada!

Hem terbiyesi hem yapımı ile yöresel bir lezzet olan tutmaç çorbası bugün MasterChef'te yapılacak. Hal böyle olunca yöresel yemeğe ait araştırmalar başladı. Hem malzemeleri hem de yapılışı ile dikkat edilmesi gereken ve püf noktaları bulunan tutmaç çorbası nasıl yapılır? İşte en güzel tutmaç çorbası tarifi!
Tutmaç Çorbası İçin Malzemeler:
Erişte için: Yarım su bardağı su
1 adet yumurta
Aldığı kadar un
1 çay kaşığı tuz
Devamı şöyle;
Çorba için:
6 su bardağı su, tuz
Terbiye için:
2 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
Üzerine:
1 adet soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
Kuru veya taze nane
Pulbiber
Tutmaç Çorbası Yapılışı:
ÖNCELİKLE erişte için derin bir kasede su ve yumurtayı çırpın.
Tuz ve un ilave edin.
Sert bir hamur elde edene kadar un ilave ederek, yoğurun.
Hazırladığınız hamuru 2 eşit parçaya ayırın ve üzerini nemli bir bezle örterek 20 dakika dinlendirin.
Dinlenmiş hamurları bir merdane yardımıyla açın.
Yufkaları 1 parmak genişliğinde uzun şeritler halinde kesin.
Şeritleri üst üste koyun ve küçük üçgenler olacak şekilde kesin. 6 su bardağı suyu bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın.
Kaynayınca tuzunu ayarlayın ve 1 su bardağı erişteyi ekleyip, pişmeye bırakın.
Diğer yanda terbiye için yoğurt ve yumurtayı iyice çırpın.
Erişte pişince yoğurtlu karışımı yavaşça ilave ederek, tahta bir kaşıkla karıştırın.
2 taşım daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.
Üzeri için ince kıyılmış soğanı tereyağında soteleyin.
Nane ve pulbiber ilave edip ocaktan alın.
Çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.