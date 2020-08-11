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nasıl yapılır? MasterChef burada!

Bugünkü MasterChef programında yapılacak olan yemek olacak. Yarışmacılar en güzel çorbayı jüri üyelerinin lezzetine ve beğenisine sunulacak. Hal böyle olunca , tarifi nedir gibi araştırmalar başladı. Haberimizin içerisinden ile püf noktalarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 21:32 ABONE OL
Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? MasterChef Tutmaç Çorbası tarifi burada!

Hem terbiyesi hem yapımı ile yöresel bir lezzet olan bugün MasterChef'te yapılacak. Hal böyle olunca yöresel yemeğe ait araştırmalar başladı. Hem malzemeleri hem de yapılışı ile dikkat edilmesi gereken ve püf noktaları bulunan ? İşte en güzel !

TUTMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR? PÜF NOKTALARI İLE TARİFİ!

Tutmaç Çorbası İçin Malzemeler:

Erişte için: Yarım su bardağı su

1 adet yumurta
Aldığı kadar un
1 çay kaşığı tuz

Devamı şöyle;

Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? MasterChef Tutmaç Çorbası tarifi burada!

Çorba için:
6 su bardağı su, tuz

Terbiye için:
2 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta

Üzerine:
1 adet soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
Kuru veya taze nane
Pulbiber

Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? MasterChef Tutmaç Çorbası tarifi burada!

Tutmaç Çorbası Yapılışı:

ÖNCELİKLE erişte için derin bir kasede su ve yumurtayı çırpın.

Tuz ve un ilave edin.

Sert bir hamur elde edene kadar un ilave ederek, yoğurun.

Hazırladığınız hamuru 2 eşit parçaya ayırın ve üzerini nemli bir bezle örterek 20 dakika dinlendirin.

Dinlenmiş hamurları bir merdane yardımıyla açın.

Yufkaları 1 parmak genişliğinde uzun şeritler halinde kesin.

Şeritleri üst üste koyun ve küçük üçgenler olacak şekilde kesin. 6 su bardağı suyu bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın.
Kaynayınca tuzunu ayarlayın ve 1 su bardağı erişteyi ekleyip, pişmeye bırakın.

Diğer yanda terbiye için yoğurt ve yumurtayı iyice çırpın.

Erişte pişince yoğurtlu karışımı yavaşça ilave ederek, tahta bir kaşıkla karıştırın.

2 taşım daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Üzeri için ince kıyılmış soğanı tereyağında soteleyin.

Nane ve pulbiber ilave edip ocaktan alın.

Çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

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Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? MasterChef Tutmaç Çorbası tarifi burada!
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