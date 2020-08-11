Twitter'da gündem olan Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan neresi, ne anlama geliyor?

Geçmiş yıllardan beri Akdeniz'de birçok ülkenin egemenlik planı var. Bu planlar 2020 yılında da devam ediyor. Kahire ile Atina'nın imzalıdığı anlaşma ülkemiz tarafından yok hükmünde. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis gemisinin Akdeniz'e ulaştığını ifade etti. Mavi Vatan, Türkiye tarafından Akdeniz'e verilen isim olarak dikkat çekiyor. Hem Fahrettun Altun hem Selçuk Bayraktar hem de TBMM Başkanı Mustafa Şentop da tweetlerinde #mavivatan etiketini kullandı.

TT OLAN MAVİ VATAN NEDİR? MAVİ VATAN NERESİ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "Mavi Vatan'da çizilmeye çalışılan sınırları asla tanımıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti, Akdeniz'i mavi vatan olarak görüyor. Yıllardır Akdeniz'deki mücadelemizin sonucunda bize çizilecek sınırları, dayatmaları asla kabul etmiyoruz.