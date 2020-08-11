Yanan otobüsün yolcuları o anları anlattı

Yangın, Çekmeköy'de Kuzey Marmara yolu Çamlık mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan TEMSA marka yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin çoğalmasıyla yolcu otobüsü alev topuna döndü. Otobüste bulunan yolcular şoförün durumu fark etmesi üzerine yangından son anda kurtuldu. Yanan otobüsün yolcuları ise o anları anlattı.

