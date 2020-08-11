Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yer: Adana! Kuyumcuyu yaralayıp altınlarla kaçtılar!

Yer: ! Kuyumcuyu yaralayıp altınlarla kaçtılar!

'da korku dolu dakikalar yaşandı. Son dakika haberine göre bir kuyumcuya giren biri kadın kılığındaki iki şüpheli, silah ve bıçakla kuyumcuyu yaralayıp altınları alarak kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyumcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 13:00 ABONE OL
Yer: Adana! Kuyumcuyu yaralayıp altınlarla kaçtılar!

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Yolu Caddesi'nde Osman Bolhocaoğlu'na ait kuyumcuya gelen biri kadın kılığında yüzü maskeli iki şahıs, müşteri gibi içeri girip altın sordu.

Yer: Adana! Kuyumcuyu yaralayıp altınlarla kaçtılar!

Bir süre sonra şahıslardan biri tabanca diğeri ise bıçak çekerek altın istedi. Bunun üzerine kuyumcu karşı koyunca zanlılar, kuyumcuyu hem bıçak hem de tabanca ile yaralayıp altınlardan alarak kaçtı.

Yer: Adana! Kuyumcuyu yaralayıp altınlarla kaçtılar!

KUYUMCUNUN DURUMU AĞIR

Bu durumu gören kuyumcunun esnaf komşusu Özlem İzgi, hemen yardımına koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yer: Adana! Kuyumcuyu yaralayıp altınlarla kaçtılar!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Şehir Hastanesine götürdü. Hem tabanca hem de bıçak yarası alan kuyumcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yer: Adana! Kuyumcuyu yaralayıp altınlarla kaçtılar!

Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan ilk incelemede iki zanlının da erkek olduğu, birinin kadın kılığına girdiği belirlendi. Polis zanlıların kaçış güzergahında operasyon başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer: Adana! Kuyumcuyu yaralayıp altınlarla kaçtılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA