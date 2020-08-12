10 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Gömleğindeki ipi yakmak isterken kendini yaktı

"YANAN GÖMLEĞİNİ YIRTTIM ATTIM"

Çocuğunun yandığını görünce düşünmeden müdahale ettiğini ifade eden anne Çiğdem Sönmez, "Fatih'i banyo yaptırdıktan sonra içeriye aldım. Sonra ben kapıya çıktım, peşimden Fatih'in bağırma sesi geldi. Kolonya üzerine dökülmüş, ateş düşmüş, o anda söndürmeye çalıştım. Üzerini yırttım, attım sonra da hortum takarak başından aşağıya suyu tutarak söndürdüm. Kolonya dökerek saçını taramak istemiş. Üzerine biraz fazla dökülmüş. O anda da giysisinde bir şey varmış üzerine ateş düşünce yanmış. Kibritle yakmış kendisini. Karnı yandı" diye konuştu.

Gömleğindeki ipi yakarken yanlışlıkla kendini yaktığını ifade eden Fatih Sönmez ise, "Gömleğimde ip vardı sökülüyordu, kibritle ipi yakmaya çalıştım sonra üzerim alev aldı. İpi çektim kopmadı ben de yakmaya çalıştım ama üzerim alev aldı. Karnım yandı" şeklinde konuştu.