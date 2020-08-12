19 milyon yıl öncesine yolculuk

BoluSeben'de, 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen palmiye, kavak, söğüt, sedir, çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçlarının yanı sıra geçen ay bulunan balık fosillerinin yer aldığı fosil ormanı, bölge tarihi ve üzerinde yaşanılan toprakların geçirdiği değişimleri gözler önüne seriyor. Dünyada az sayıda bulunan Hocaş köyündeki fosil araştırma ormanı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005'te 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillendi, 2013'te ise Türkiye'nin "ilk" fosil ormanı ilan edildi.