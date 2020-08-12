81 ilde büyük denetim

İçişleri Bakanı Soylu, artan koronavirüs vakalarının ardından ülke genelinde denetimlerin artacağını ve uygulama yapılacağını duyurmasının ardından dün 81 ilde denetimler yapıldı.İstanbul'da Kovid-19 önlemleri kapsamında denetim yapıldı. Polis, jandarma ve zabıta "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirdi. Gaziosmanpaşa'daki denetimlere kaymakam Numan Hatipoğlu ile belediye başkanı Hasan Tahsin de katıldı.Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.Trabzon'da yürütülen denetimlerde, iş yerlerinin sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Bayburt'taki denetimlere 21 ekip ve 78 personelin görev aldığı öğrenildi.Bursa'da da denetimlere Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı katıldı. Denetimlerde esnafı ziyaret eden Vali Canbolat ve beraberindeki heyet vatandaşları maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.Artvin'de market, lokanta, kafeterya, kıraathane, toplu taşıma araçları ve alışveriş alanlarını gezen zabıta ve polis ekipleri, buralarda kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.Gümüşhane'de kentteki pazar alanı, iş yerleri, marketler ve çay ocakları ile şehir içi dolmuşları denetleyen Vali Taşbilek ve beraberindekiler, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.SABAH