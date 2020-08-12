A101 13 Ağustos 2020 kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünleri bu hafta kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünleri bu hafta yine birçok kişi tarafından ilgi görmeye başladı. En güzel ürünleri indirimli fiyatlar ile satışa sunacak A101'in 13 Ağustos 2020 kataloğunda yine muhteşem ürünler yer alıyor. Ev hanımlarının yakından takip ettiği a101 aktüel kataloğu içinde yer alan ürünlerin tamamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. 13 Ağustos 2020 A101 aktüel ürünleri kataloğu içerisinde yer alan tüm ürünleri inceleyerek fiyatlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
A101 marketler zinciri, resmi internet sitesinden yarın satışa sunacağı ürünlerin listesini duyurdu. Perşembe günü müşterilerinin karşısına birbirinden güzel ürünler çıkacak. A101'in bu hafta ki aktüel ürünler listesi şölye;
SÜRPRİZ ÜRÜNLER YER ALIYOR
HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart TV 1.899 TL
Samsung 40N5000 40" Full HD TV 2.399 TL
Piranha Bluetooth Mouse 24,95 TL
Piranha Bluetooth Klavye 49,95 TL
Piranha Bluetooth Selfie Çubuğu 34,95 TL
Piranha 7828 Bluetooth Hoparlör 49,95 TL
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 49,95 TL
Kataloğun devamı şöyle;