‘Ağır hasta sayısında artış sürüyor’

Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu. 1185 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 226 bin 155'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 8.2, ağır hasta sayısı 617 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa" bilgisini verdi. ANKARA