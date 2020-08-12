Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alacaklısını kovalarken 3 kişiyi silahla yaraladı

Alacaklısını kovalarken 3 kişiyi silahla yaraladı

’nin İzmit ilçesinde bulunan sanayi sitesinde alacaklısını kovalarken 3 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 22:57 ABONE OL
Alacaklısını kovalarken 3 kişiyi silahla yaraladı
Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi İzmit Sanayi Mahallesi 11. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit'te bir oto galerinin sahibi olduğu öğrenilen A.Ü. isimli şahıs, sanayi sitesine aracının camını yaptırmaya geldi. Yolda ismi öğrenilemeyen alacaklısını gören A.Ü., tabancasını çıkartarak kendisinden kaçan şahsın arkasından koşmaya başladı. Şahsın arkasından ateş açan A.Ü., bir iş yerinin önünde bekleyen A.K.Y., M.M. ve A.D. isimli 3 şahsı silahla yaraladı. Yaralanan şahıslar hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs, sorgusunun ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alacaklısını kovalarken 3 kişiyi silahla yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA