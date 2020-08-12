Apartmanın 12’nci katından düşüp hayatını kaybetti!

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Harun Kütük, apartmanın 12'nci katından aşağı düştü.

APARTMAN SAKİNLERİ HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRÜNCE

Apartman sakinleri Kütük'ün yerde hareketsiz yattığını görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kütük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kütük'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.