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Apartmanın 12’nci katından düşüp hayatını kaybetti!

Adana'da oturduğu apartmanın 12'nci katından düşen (70), hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 10:01 ABONE OL
Apartmanın 12’nci katından düşüp hayatını kaybetti!

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Harun Kütük, apartmanın 12'nci katından aşağı düştü.

APARTMAN SAKİNLERİ HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRÜNCE

Apartman sakinleri Kütük'ün yerde hareketsiz yattığını görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kütük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kütük'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Apartmanın 12’nci katından düşüp hayatını kaybetti!
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