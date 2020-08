Apple iPhone garanti sorgulama: IMEI numarası ile Apple iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?

Günümüz teknoloji çağında en çok kullanılan ürünlerden birisi Apple iPhone'dur. Akıllı telefon satın alınırken en çok dikkat edilen husus ise garanti sorgulama işlemidir. Apple kullanıcıları akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlarının garanti kapsamında olup olmadığına artık kolaylıkla bakabiliyor. Apple iPhone Garanti sorgulama işlemlerini haberimizde derledik. Peki Apple iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır? IMEI numarası ile Apple iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?

APPLE İPHONE GARANTİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Dünya teknoloji devi Apple İphone telefon markası artık herkesin elinde bulunuyor. Telefon satın alındığı ilk gün başlayan garanti süresi genellikle iki yıl olur. Apple kullanıcılarının en çok dikkat ettiği hususlardan akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlarının garanti kapsamında olup olmadığına artık kolaylıkla bakılabiliyor.

İşte Apple iPhone garanti sorgulama işlemi;

Ayarlar bölümüne tıklayın

Burada yer alan 'Genel' penceresini açın.

Hakkında bölümünü açın

Bu alanda 'Garanti Süreniz Doluyor' metninin yanında garantinin bitiş tarihini görebilirsiniz.

IMEI NUMARASI İLE APPLE İPHONE GARANTİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Telefon üzerinde iPhone seri numarasını öğrenmek için kolay yöntem vardır. Çoğu iOS aygıtında Ayarlar > Genel > Hakkında öğesine dokunarak aygıtınızın seri numarasını, IMEI/MEID ve ICCID numarasını görebilirsiniz.

IMEI numarası ile Apple iPhone garanti sorgulama için yapacağınız işlemler aşağıda yer alıyor;

Ayarlar > Genel'e gidip Hakkında'ya dokunun,

Seri numarasına bakın. IMEI/MEID ve ICCID numaralarını bulmak için aşağı kaydırmanız gerekebilir,

Bu bilgileri Apple kayıt veya destek formlarına yapıştırmak için numarayı basılı tutarak kopyalayın.

IPhone ikinci el telefonun garanti sorgulamasını; iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus gibi modeli yüksek telefonlarla yapıyorsanız tek yapmanız gereken kopyala yapıştır yaparak telefon üzerinden Ayarlar'da, IMEI/MEID numarasını SIM tepsisinde bulabilirsiniz.

