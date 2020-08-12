Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Arkadaşını otomobilde bıçaklayıp öldürdü!

Arkadaşını otomobilde bıçaklayıp öldürdü!

Korkunç olay 'ta yaşandı. Alaattin Gündüz isimli vatandaş, otomobilde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 10:42 Son Güncelleme: 12.8.2020 10:45 ABONE OL
Arkadaşını otomobilde bıçaklayıp öldürdü!

Alınan bilgiye göre, Sarayaltı Mahallesi Seher Cami Sokak'ta 64 BL 198 plakalı otomobilin sürücüsü Alaattin Gündüz (57) ile araçtaki A.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KATİL OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B, Gündüz'ü bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti

ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşını otomobilde bıçaklayıp öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA