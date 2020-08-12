Arnavutköy'de kuruyemişçiyi saniyeler içinde dolandırdılar

Olay, 8 Temmuz'da öğle saatlerinde Bolluca Mahallesi'ndeki bir kuruyemişçide yaşandı. Kuruyemişçiye gelen 3 kişi, sırayla alışveriş yaptı. Kasada çalışan genç kıza her biri 200 lira para verdi. Genç kızı lafa tutarak aklını karıştıran dolandırıcılar, verdikleri parayı el çabukluğu ile geri aldı. Verdikleri parayı geri almalarına rağmen bir de para üstü aldı. Sonrasında işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kasiyer, işyeri sahibine haber verdi. İşyeri sahibi kamera görüntüleriyle gittiği polis merkezinde 3 kişiden şikâyetçi oldu.

OLAY ANLARI KAMERADA

Olay anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gelen 3 kişinin alış veriş yapma bahanesiyle el çabukluğ