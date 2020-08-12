Arnavutköy'deki operasyonda 39 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Arnavutköy'deki bir adrese düzenlenen operasyonda 39 tarihi eser ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen tarihi eserler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Son dakika: Bakan Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı! Ve Akdeniz'e indi... 10 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Gömleğindeki ipi yakmak isterken kendini yaktı