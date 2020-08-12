Bal yemek için köye inen ayılar kameralara yansıdı

"BİR ANDA İNSANIN ÖNÜNE ÇIKIYOR, İNSANLAR TEDİRGİN OLUYOR"

Eymir köyü Muhtarı İbrahim Doğan, ayıların bir anda insanların önlerine çıktığını belirterek tedirgin olduklarını söyledi. Doğan, "Ayılar aşağıdan yaylımdan geliyor, kovanları dağıtıp balları yiyorlar. Buradan da çıkıp fasulye yiyorlar. Gördüğünüz gibi kovanları dağıtmış. Buradan da köyün içine gidiyor. Ayılar aç olduğu için köye iniyor. Burada balda yemişler. Bize pek zararları yok ama insanlar korkuyor. Önlem almak lazım. Biz korunmak için ışık yakıyoruz, ses çıkarıyoruz. Başka da bir şey yapamıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Bu hayvanları korumaya alsınlar, köylüde rahat etsin. Burada 4 tane değil 8 tane ayı var. 4'de yukarı bölgede var, birbirlerinin bölgesine gelmiyorlar. Evlerimizden korkarak çıkıyoruz, pek rahat çıkamıyoruz. Işıkla çıkıyoruz, silahla çıkıyoruz. Bir anda insanın önüne çıkıyor, insanlar tedirgin oluyor" dedi.

Köyde yaşayan Alpaslan Doğan, ayıların bal ve fasulyeyi sevdiği için köye indiğini belirterek, "Ayılar, garajın oradan arı kovanların oraya gelip kovanları dağıtıyorlar. Ardından fasulyeleri, ondan sonra köyün içine geliyor ayılar. Ayılar balı çok sever, fasulyeyi çok sever. Dışarıda yiyecek bulamadıkları için buralara saldırıyorlar" dedi.

