Başkentte izinsiz gösteriye müdahale: 33 gözaltı

Bu sırada çıkan arbede sonucu gözaltına alınan 33 kişi, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu grubun basın açıklaması yapmak üzere toplanarak, yolu araç trafiğine kapattığı belirtildi.

Eylemin kanuna aykırı olduğu ve basın açıklamasını Kurtuluş Parkı içerisinde ya da Ankaray'ın Kolej çıkışında yapabileceklerinin söylenmesine rağmen gruptakilerin Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde toplu yürümek üzere eylemlerine ısrarla devam edip görevlilere mukavemette bulunduğuna değinilen açıklamada, bunun üzerine 33 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.