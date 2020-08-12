‘Bebek yüzlü’ dolandırıcı... Açılıp kapatılan hesap sayısı 30’u geçti

VURGUN YAPMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ihbarları üzerine çok yönlü soruşturma başlattı. Ancak dolandırıcı, sitenin açığından faydalanarak vurgun yapmaya devam ediyor. İki hafta içerisinde açılıp kapanan hesap sayısı 30'u geçerken, polis şahsın peşinde. İlk olarak açtığı hesaplarda bir polisin fotoğrafını kullanan şahıs, bu kez de bir bebeğin fotoğrafını kullanmaya başladı. İlk hesaplarında ismini M.Ö. olarak kullanan şahıs, aynı ürünün fotoğraflarını koyarken, bu kez ismini M.A.Ö yaptı.