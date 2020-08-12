BİM 14 Ağustos Cuma 2020 kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğunda büyük sürpriz

BİM marketler zinciri bu hafta satışa sunacağı tüm ürünlerin listesini yayınladı. Elektronik eşyalardan giyime kadar birçok ürünün bulunduğu liste yine müşterilerini heyecanlandırdı. Özellikle ev hanımları indirimli ürünler ile ihtiyaçlarını karşılamak için incelemelere başladı. BİM 14 Ağustos 2020 kataloğu içerisinde yer alan aktüel ürünlere sahip olmak isteyenler belirtilen tarihlerde en yakın marketlerde uzunca kuyruklar oluşturacak. BİM aktüel ürünleri kataloğunu tam sayfa halinde bu başlık altından görüntüleyebilirsiniz. Peki, BİM'in aktüel ürünler listesinde hangi ürünler yer alıyor?

BİM AKTÜEL 14 AĞUSTOS 2020 KATALOĞU YAYINLANDI

BİM aktüel ürünlerinin bu hafta ki güncel kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünler ile ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler kataloğu incelemeye başladı. Aşağıda yer alan kataloğu inceleyerek 14 Ağustos'ta satışa sunulacak olan tüm ürünlere göz atabilirsiniz.