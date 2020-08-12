Çorum'da evlerin küle döndüğü yangında kahreden detay

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kümeste başlayan ve 3 eve sıçrayan yangın, çevre ilçelerden de gelen 7 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucu güçlükle kontrol altına alında. Yangının söndürülmesinden sonra itfaiye ekiplerinin yanan evlerde yaptığı incelemede Ömer Çetin ve torunları Elif Naz ile Ela Çetin, ilçede sağlık görevlisi bir ailenin çocukları olan Yusuf ve Elif İçuz'un cansız bedenine ulaşıldı.



