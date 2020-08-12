Durdurulan otobüsten 2.500 adet Garra Rufa (doktor balığı) çıktı...

Açıklamada, halk arasında 'Kangal Balığı' olarak da bilinen bu şifalı balıkların kaçak yollarla Antalya otellerindeki termal havuzlara nakledildiği bilgisine ulaşıldığı belirtildi. İlgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak canlı olan bu nadir balıkların ivedi bir şekilde doğal hayatlarına bırakıldıkları bildirildi.





CİLT HASTALIKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK KULLANILIYOR



Doktor balıkları, cilt hastalıklarında ve özellikle sedef hastalığını önlemede en çok başvurulan tedavi yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Çok küçük olan bu balıklar, vücuttaki ölü deri artıklarını temizleyerek cildi hastalıklardan arındırıyor. Balıklar, bu sırada vücuda masaj da yapmış oluyor.