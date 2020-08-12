Erken göç neyin habercisi?

Leylekler sürüler halinde göç etmeye başladı. Peki bu yıl leyleklerin göçü erken mi yaşanıyor? Erken göçte iklim değişikliğinin bir etkisi var mı? Leyleklerin erken göçü neyin habercisi olabilir? Uzmanlar, konuyu SABAH'a değerlendirdi. Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, normalde leyleklerin göçünün ağustos ortalarında başlamasının beklendiğini belirterek "Hava şartlarının, çok aşırı geçen sıcaklıkların etkisi var bunda. Bu tarihte bu kadar leyleği görmek aynı zamanda iklimin de çok daha değişmeye başladığını gösteren önemli bir bulgu" dedi.Leyleklerin çok düzensiz göç ettiğini ifade eden kuş gözlemcilerinden Cemil Gezgin, "Göç yolculuğu uzun bir süreç. Yaklaşık olarak 2 ay sürer. Ama leyleklerin yoğun göçü 20 Ağustos'ta başlar bu yıl bazı gruplar erken gitmiş olabilir" diye konuştu. Biyolog doktor Berrin Akyıldırım ise "Leylekler için Güney Yarımküre'yi bir tatil yeri gibi düşünürsek buraya erken gelen de olur geç gelen de. Bu yüzden önce gelen önce gider geç gelen daha geç gider" ifadelerini kullandı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen ise şunları söyledi: "Ülkemizde Lanina etkisi yani okyanus suyundaki soğumanın havaya etkisi kısmen de olsa görülüyor. Leylekler bu lanina etkisini daha önceden fark etmiş olabilir. Sonbahar yağışlarının çok olması sağanak yağışlara bu da şehir sellerine neden olabilir."Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde göç yolları üzerindeki yüksek gerilim hatları üzerine konan leyleklerin akıma kapılıp telef olmaması için 3 mahalleye bir süre elektrik verilmedi. Avrupa'dan Afrika'ya göç eden yüzlerce leylek, ilçeye bağlı Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu. Durumu fark eden Karacalar Mahallesi Muhtarı Arif Anar, yetkililere bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin akıma kapılmaması için elektrikleri kesti. 3-4 saat süren kesinti sonrası leyleklerin bölgeden ayrılmasıyla mahallelere elektrik akımı sağlandı.