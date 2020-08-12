Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatan iller gündemde merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Ağustos ayı ödemeleri için evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar SMS ve e devlet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere verilen bakım parasından yararlanmak isteyenlerin belli şartları taşıması gerekiyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Ağustos 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı…
Evde bakım maaşı yatan iller; evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ödenekten yararlanan vatandaşlar e devlet sistemi üzerinden evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenebiliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, yatan iler hangileri?
İşte yanıtı…
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.