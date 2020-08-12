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hangileri? 12 Ağustos 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Devlet tarafından yatırılan listesi merak ediliyor. Evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını sorguluyor. Ağustos ayına girmemizle birlikte ödenekle ilgili sorgulamalar artış gösterdi. Haftanın üçüncü gününde evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler hem SMS hem de e Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapıyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:13 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:16 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gündemde merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Ağustos ayı ödemeleri için evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar SMS ve e devlet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere verilen bakım parasından yararlanmak isteyenlerin belli şartları taşıması gerekiyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Ağustos 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan iller; evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ödenekten yararlanan vatandaşlar e devlet sistemi üzerinden evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenebiliyor. Peki , yatan iler hangileri?

İşte yanıtı…

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ-12 AĞUSTOS 2020

  • Karabük
  • Aksaray
  • Zonguldak
  • Konya
  • Manisa
  • Şanlıurfa
  • Kars
  • Erzurum
  • Tekirdağ
  • İstanbul
  • Tokat
  • Çanakkale
  • Denizli
  • Samsun
  • Adana
  • Bursa
  • İzmir
  • Muş
  • Antalya
  • Balıkesir
  • Giresun
  • Bolu
  • Muğla
  • Afyonkarahisar
  • Ordu
  • Uşak
  • Diyarbakır
  • Bilecik
  • Mersin
  • Hatay
  • Osmaniye
  • Sakarya
  • Kayseri
  • Bayburt
  • Trabzon
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Ağustos 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
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