Fenerbahçe yeni sezon formaları Spor Kulübü'nün ürünlerinin satışını yapan şirket Fenerium'un resmi sitesi üzerinden satışa çıkarılmasıyla sarı lacivert renklere gönül veren taraftarlar 2020-2021 yılına ait formalara sahip olabilmek adına siteye akın etti. Hal böyle olunca yoğunluk nedeniyle Fenerium resmi sitesine girişte aksaklıklar yaşanıyor. Peki, Fenerbahçe 2020 - 2021 forma fiyatları ne kadar? Fenerium sitesi neden açılmıyor, Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı mı? İşte detaylar…
Sarı Lacivertli takımın yeni sezonda giyeceği formaların satışa çıkmasıyla taraftarlar Fenerium sitesine yoğun ilgi gösterdi. Formaların satış fiyatları merak edilirken öte yandan yoğunluk sebebiyle siteye girişler sağlanamıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Yeni sezon forma fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı…
FENERIUM SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni sezon formalarının satışa çıkmasının ardından taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fenerium sitesine giriş konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bir duyuru yayımlandı.
Duyuruya göre; forma satışlarının gerçekleştiği sitede yaşanan yoğunluk sebebiyle teknik aksaklıklar meydana gelmiş olup aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar yapıldığı duyuruldu.
FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR?
Efsane Çubuklu Forma
Fenerbahçe'nin simgelerinden Sarı Kanarya'ya adanan efsane Çubuklu formanın ön tarafı sarı-lacivert çubuklu iken arka kısmı sarı ağırlıklı olarak tasarlandı.
Deplasman Forması
Fenerbahçe'nin armasındaki Palamut Dalını ense bölümünde taşıyan deplasman forması, Futbol A Takımı'nın 100. yılında giydiği altın rengi formadan ilham alınarak tasarlandı.
Üçüncü Forma
Kulübün bir diğer simgesi Fenerbahçe burnundaki ışık saçan, Fenerbahçe'nin umut dolu geleceğini simgeleyen Deniz Feneri ise estetik bir çizimle 3. formada yer aldı.
Formalar 289 TL'den satışa sunuldu...