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2020 - 2021 forma fiyatları ne kadar? sitesi neden açılmıyor, Fenerbahçe formaları satışa çıktı mı?

Süper Lig yeni sezonunda formaları da satışa sunuldu. Sarı Lacivertli takımın taraftarlarının gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle sitesine giriş sağlanamazken taraftarlar konuyla ilgili detaylı araştırmalarına da başladı. Spor Kulübü konuya ilişkin duyuru yayımlarken vatandaşlar yeni formaları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe 2020 - 2021 forma fiyatları ne kadar? Fenerium sitesi neden açılmıyor, Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.8.2020 14:14 Son Güncelleme: 12.8.2020 14:15 ABONE OL
Fenerbahçe 2020 - 2021 forma fiyatları ne kadar? Fenerium sitesi neden açılmıyor, Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı mı?

formaları Spor Kulübü'nün ürünlerinin satışını yapan şirket 'un resmi sitesi üzerinden satışa çıkarılmasıyla sarı lacivert renklere gönül veren taraftarlar 2020-2021 yılına ait formalara sahip olabilmek adına siteye akın etti. Hal böyle olunca yoğunluk nedeniyle Fenerium resmi sitesine girişte aksaklıklar yaşanıyor. Peki, Fenerbahçe 2020 - 2021 forma fiyatları ne kadar? Fenerium sitesi neden açılmıyor, Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı mı? İşte detaylar…

FENERBAHÇE FORMA FİYATLARI: FENERIUM SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Sarı Lacivertli takımın yeni sezonda giyeceği formaların satışa çıkmasıyla taraftarlar Fenerium sitesine yoğun ilgi gösterdi. Formaların satış fiyatları merak edilirken öte yandan yoğunluk sebebiyle siteye girişler sağlanamıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Yeni sezon forma fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı…

Fenerbahçe 2020 - 2021 forma fiyatları ne kadar? Fenerium sitesi neden açılmıyor, Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı mı?

FENERIUM SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Spor Kulübü'nün formalarının satışa çıkmasının ardından taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan sitesine giriş konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bir duyuru yayımlandı.

Duyuruya göre; forma satışlarının gerçekleştiği sitede yaşanan yoğunluk sebebiyle teknik aksaklıklar meydana gelmiş olup aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar yapıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe 2020 - 2021 forma fiyatları ne kadar? Fenerium sitesi neden açılmıyor, Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı mı?

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR?

Efsane Çubuklu Forma

'nin simgelerinden Sarı Kanarya'ya adanan efsane Çubuklu formanın ön tarafı sarı-lacivert çubuklu iken arka kısmı sarı ağırlıklı olarak tasarlandı.

Deplasman Forması

Fenerbahçe'nin armasındaki Palamut Dalını ense bölümünde taşıyan deplasman forması, Futbol A Takımı'nın 100. yılında giydiği altın rengi formadan ilham alınarak tasarlandı.

Üçüncü Forma

Kulübün bir diğer simgesi Fenerbahçe burnundaki ışık saçan, Fenerbahçe'nin umut dolu geleceğini simgeleyen Deniz Feneri ise estetik bir çizimle 3. formada yer aldı.

Formalar 289 TL'den satışa sunuldu...

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Fenerbahçe 2020 - 2021 forma fiyatları ne kadar? Fenerium sitesi neden açılmıyor, Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı mı?
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