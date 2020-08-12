Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Film gibi kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Film gibi kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kadın kılığında girdikleri kuyumcuda işyeri sahibini vurarak altınları çalıp kaçan zanlıların soygun anı saniye saniye görüntülere yansıdı

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 10:10 ABONE OL
Film gibi kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Yolu Caddesi'nde Osman Bolhocaoğlu'na ait kuyumcuya gelen kadın kılığında yüzü maskeli iki şahıs, müşteri gibi içeri girdi.

Film gibi kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Hemen sonra zanlılardan biri kuyumcu Bolhocaoğlu'na ateş etmeye başladı. Tezgahın arkasına saklanan kuyumcu açılan ateşle ağır yaralandı. Diğer zanlı ise altınları toplamaya başladı.

Film gibi kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Altınlarla kuyumcudan uzaklaşmak için hamle yapan zanlılar, alarm sisteminin çalışarak kapının kapanması üzerine kapının camını silahla kırıp buradan kaçtı. Ara sokağa giren zanlılar, kadın kıyafetlerini atıp olay yerinden kaçtı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Film gibi kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

BİRİNİN KADIN KILIĞINA GİRDİĞİ BELİRLENDİ

Bu durumu gören kuyumcunun esnaf komşusu Özlem İzgi, hemen yardımına koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Adana Şehir Hastanesine götürdü.

Film gibi kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Hem tabanca hem de bıçak yarası alan kuyumcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan ilk incelemede iki zanlının da erkek olduğu, birinin kadın kılığına girdiği belirlendi. Polis zanlıların kaçış güzergahında operasyon başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Film gibi kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA