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cinayetinde flaş gelişme! Savcılık iddianamesindeki detaylar kan dondurdu...

Türkiye'yi yasa boğan cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. 'de, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala, aşkına karşılık vermediği Savaş Dalançıkar tarafından çalıştığı öğretmenevinde vahşice öldürülmüştü. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar ortaya çıktı. İddianamede katil Dalançıkar'ın, Gamze Pala'yı öldürdükten sonra başında bekleyip "Seni çok seviyorum, başkasıyla paylaşamam" dediği ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:39 Son Güncelleme: 12.8.2020 12:52 ABONE OL
Gamze Pala cinayetinde flaş gelişme! Savcılık iddianamesindeki detaylar kan dondurdu...

'nin Fındıklı ilçesinde, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı 'yı (46) aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla keserek öldüren Savaş Dalançıkar (37) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Dalançıkar'ın cinayetten sonra, genç kadının cesedi başında beklerken, "Seni çok seviyorum, başkasıyla paylaşamam" dediği anlatıldı.

Gamze Pala cinayetinde flaş gelişme! Savcılık iddianamesindeki detaylar kan dondurdu...

Olay, 15 Nisan akşamı saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı 'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu. Ardından da boğazını bıçakla keserek, öldürdü.

Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Gamze Pala'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, cinayet zanlısı tutuklandı.

Gamze Pala cinayetinde flaş gelişme! Savcılık iddianamesindeki detaylar kan dondurdu...

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cezaevine koyulan Savaş Dalançıkar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Dalançıkar hakkında, 'tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Gamze Pala cinayetinde flaş gelişme! Savcılık iddianamesindeki detaylar kan dondurdu...

SOSYAL MEDYADAN YAZMIŞ

İddianamede, tutuklu şüphelinin, sosyal medya hesabından, 'ya doğum günü olan 7 Ekim günü onlarca mesaj gönderdiği bildirildi.

Gamze Pala cinayetinde flaş gelişme! Savcılık iddianamesindeki detaylar kan dondurdu...

Mesajlarından birinde, "Sana olan sevgim kalbimde yaşayacak. Ebediyen üzülmek kaderimde varmış. Ben yine de seni seveceğim. Papatyam, doğum gününü tüm kalbimle kutlarım. Allah uzun ömür versin, nice doğum günleri kutlaman dileğiyle. Senin sevgin ebediyen kalbimde yaşayacak" yazdığı kaydedildi.

Gamze Pala cinayetinde flaş gelişme! Savcılık iddianamesindeki detaylar kan dondurdu...

'BIÇAĞI ÇEKEREK BOĞAZINI KESTİM'

Savaş Dalançıkar'ın, cinayetten 2 ay önce 'yı öğretmenevi bahçesinde bir erkekle otururken görüp, çok kıskandığını söylediği bildirilen iddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi. Dalançıkar ifadesinde, cinayeti şöyle anlattı:

"Olay sabahı sosyal medya hesaplarına baktım. Sonra onu düşünerek, müzik dinledim. Akşamüstü evden çıkıp, parka gittim. Parkta silahın haznesine mermi verdim. Gamze'yi öldürmeyi düşünmedim. Sonra yürüyerek, öğretmenevine girdi. Beni görünce koşmaya başladı. İki el ateş ettim. Silahım tutukluk yaptı. Sonra tekrar hazneye mermi verdim. Silahım yine tutukluk yaptı. Bunun üzerine bıçağı çekerek, Gamze'nin boğazını kestim."

Gamze Pala cinayetinde flaş gelişme! Savcılık iddianamesindeki detaylar kan dondurdu...

EVLENMEK İSTİYORMUŞ

Evlenmek istediği genç kadının aşkına karşılık vermediğini söyleyen Dalançıkar, kanlar içindeki cesedin başında beklerken, "Seni çok seviyorum, başkasıyla paylaşamam" dediğini de ifade etti.

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Gamze Pala cinayetinde flaş gelişme! Savcılık iddianamesindeki detaylar kan dondurdu...
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