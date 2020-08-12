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Son dakika: ’te operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberine göre 'te düzenlenen operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:00 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:02 ABONE OL
Son dakika: Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 336 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tapanca, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika: Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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