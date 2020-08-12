Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat annesi ve kardeşini öldürmüştü! Cinnet evi mühürlendi

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Vali Yardımcısı Tolga Polat annesi ve kardeşini öldürmüştü! Cinnet evi mühürlendi

Afrin'den sorumlu Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın miras meselesi yüzünden 'da dün gece annesini ve avukat kardeşini öldürdüğü ev mühürlenirken, olayın tek şahidi baba ise koruma tarafından evden götürüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:55 ABONE OL
Kapıda dikkat çeken not! Cinnet evi mühürlendi

Afrin'den sorumlu Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın miras meselesi yüzünden 'da dün gece annesini ve avukat kardeşini öldürdüğü ev mühürlenirken, olayın tek şahidi baba ise koruma tarafından evden götürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta yaşanan olay öncesi iddiaya göre, Vali Yardımcısı Tolga Polat (45), miras meselesi yüzünden kardeşi avukat Altuğ (41) ve annesi İkbal Polat (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tolga Polat, annesini tabancayla vurdu. Bu sırada kardeşi kaçtı. Vali yardımcısı ise arkasından koşarak apartmanın 3. katında yetiştiği kardeşini tabanca ile öldürdü.

Kapıda dikkat çeken not! Cinnet evi mühürlendi

Vali yardımcısı daha sonra da 6. kattaki annesini öldürdüğü daireye döndü. Vali Yardımcısı Polat, kafasına tabancayı dayayıp kendini öldürmek istedi ancak evde bulunan babası Şeref Polat oğlunu ikna ederek elindeki tabancayı aldı.

Kapıda dikkat çeken not! Cinnet evi mühürlendi

Bir süre sonra komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, vali yardımcısını gözaltına aldı. Baba Şeref Polat ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Baba Polat, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kapıda dikkat çeken not! Cinnet evi mühürlendi

Katil zanlısı Tolga Polat'ın sorgusu devam ediyor. Zanlının bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu arada polis, anne ve oğlunun öldürüldüğü evi mühürledi. Apartmanın merdiven bölümünde ise hala cinayetin izleri duruyor.

Kapıda dikkat çeken not! Cinnet evi mühürlendi

Bu arada baba ise koruma tarafından başka bir eve götürüldü. Baba Polat, basın mensuplarının sorusunu yanıtsız bırakırken, koruması miras iddiasını yalanladı.

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Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat annesi ve kardeşini öldürmüştü! Cinnet evi mühürlendi
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