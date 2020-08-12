Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat annesi ve kardeşini öldürmüştü! Cinnet evi mühürlendi

Afrin'den sorumlu Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın miras meselesi yüzünden Adana'da dün gece annesini ve avukat kardeşini öldürdüğü ev mühürlenirken, olayın tek şahidi baba ise koruma tarafından evden götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta yaşanan olay öncesi iddiaya göre, Vali Yardımcısı Tolga Polat (45), miras meselesi yüzünden kardeşi avukat Altuğ (41) ve annesi İkbal Polat (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tolga Polat, annesini tabancayla vurdu. Bu sırada kardeşi kaçtı. Vali yardımcısı ise arkasından koşarak apartmanın 3. katında yetiştiği kardeşini tabanca ile öldürdü.