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Hatay Vali Yardımcısı kimdir? Kardeşini ve annesini öldüren Tolga Polat nereli?

Hatay Vali Yardımcısı , tartışma sırasında annesi İkbal Polat ile kardeşi Altuğ Polat’ı tabancısıyla vurarak öldürdü. Olay dün akşam saatlerinde Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cinayetin miras tartışmasından ortaya çıktı belirtildi. Peki, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir? Kardeşini ve annesini öldüren Tolga Polat nereli?

Giriş Tarihi: 12.8.2020 10:13 ABONE OL
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir? Kardeşini ve annesini öldüren Tolga Polat nereli?

Hatay'dan gelen son dakika haberi kan dondurdu! İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren 'ı olay yerinde gözaltına aldı. Cinayetin miras tartışması nedeniyle yaşandığı belirtilirken, Tolga Polat ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir? Kardeşini ve annesini öldüren Tolga Polat nereli?

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir? Kardeşini ve annesini öldüren Tolga Polat nereli?

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Altuğ ve İkbal Polat'ın hayatını kaybettiği saptandı.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir? Kardeşini ve annesini öldüren Tolga Polat nereli?

Olay sırasında evde bulunan baba Polat'ın durumunun ise iyi olduu öğrenildi. Polat'ın olay yerinden kaçtığı belirtildi.

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Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir? Kardeşini ve annesini öldüren Tolga Polat nereli?
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