Hatay'dan gelen son dakika haberi kan dondurdu! İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Tolga Polat'ı olay yerinde gözaltına aldı. Cinayetin miras tartışması nedeniyle yaşandığı belirtilirken, Tolga Polat ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir? Kardeşini ve annesini öldüren Tolga Polat nereli?