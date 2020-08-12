Instagram hikaye indirme: Instagram'da öne çıkan hikayeler ve story nasıl indirilir?

Instagram uygulaması üzerinden her gün binlerce paylaşım yapılırken kullanıcılar "story" adı altında 24 saat kalıcı fotoğraflar ve videolar da paylaşıyor. Yalnızca ülkemizde değil dünya üzerinde en popüler sosyal mecralardan olan uygulamada kendi paylaştığınız hikayelere uygulamanın arşiv kısmından ulaşabilirken başka kullanıcılara ait hikayeleri ise farklı yöntemlerle telefon veya tabletinize indirebilirsiniz. Peki, Instagram'da öne çıkan hikayeler ve story nasıl indirilir? İşte Instagram hikaye indirme yöntemleri ile ilgili detaylar…

INSTAGRAM HİKAYE İNDİRME NASIL YAPILIR?

Sosyal medya platformları arasında son zamanların en popüler uygulaması olan Instagram video ve fotoğraflarınızı paylaşabileceğiniz bir ortamdır. Bu uygulama kullanıcılarına kalıcı fotoğraf paylaşmanın dışında 24 saat içerisinde kaybolan anlık fotoğraf ve video paylaşma özelliği de sunuyor.

Bu özellik "hikaye" veya "story" adı altında paylaşılırken birçok kullanıcı bu özellikte paylaştıkları fotoğrafları nasıl indirebileceğini merak ediyor.

INSTAGRAM HİKAYE VE STORY İNDİRME YÖNTEMLERİ

Eğer kendi paylaştığınız bir hikayeyi telefonunuza indirmek istiyorsanız, hikayenin üst kısmında yer alan indir butonuna tıklayarak kolayca görüntüyü telefon veya tabletinize indirebilirsiniz…

Ancak eğer başka bir kullanıcıya ait hikayeyi indirmek istiyorsanız bunun için Instagram kullanıcılarına böyle bir seçenek sunmamıştır. Ancak bu işlem için çeşitli online site, uygulama ve program bulunur.

Bunları arama motorları üzerinden veya Google Play Store – App Store gibi sanal marketlerden indirebilmeniz mümkündür.

Ayrıca diğer bir yöntem ise görüntülediğiniz hikayeyi Screen Shot denen ekran görüntüsü alma yöntemi ile de kendi cihazınıza kaydedebilirsiniz…

Instagram'da eski hikayeler nereden görüntülenir?

Instagram'da paylaştığınız hikayeler 24 saat sonra profilinizden silinir. Ancak bu görüntüye yeniden ulaşmak istiyorsanız,

Kendi profilinizde sağ üst köşede yer alan üç çizgi butonuna tıklayıp ardından arşiv kısmına girebilir ve bu zamana kadar paylaştığınız tüm hikayelere ulaşabilirsiniz…

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