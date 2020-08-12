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İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı

'de hırsızlık yaptıkları sırada yakalanan arkadaşlarını kurtarmak isteyen zanlılar, bekçilere ateş açıp kaçtı.

AA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 07:38 Son Güncelleme: 12.8.2020 07:44 ABONE OL
İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı

Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi'nde hırsızlık amacıyla bir marketin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan 4 şüpheli, o sırada mahallede devriye halindeki bekçiler tarafından fark edildi.

Bekçiler, geldikleri otomobille kaçmaya çalışan şüphelilerden birini yakaladı. Zanlıyı caddede açık olan fırının içine götüren bekçilere, diğer şüphelilerden biri tarafından tabancayla ateş açıldı.

Bekçilerin, gözaltına aldıkları kişiyi bırakmaması üzerine şüpheliler, başka bir otomobile çarparak kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Polis, otomobille kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı
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