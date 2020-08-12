İstanbul’un 4 ilçesinde uyuşturucuya darbe!

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla Esenler, Zeytinburnu, Bahçelievler, Esenyurt ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Esenler ilçesinde; 1 kilo 238,60 gram toz esrar, 17.16 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sırasında Metin A. (19), Şaban Y. (49), Ramazan Y. (52), Halit G. (30), Ayhan P. (26), Musa K. (28) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

ARALARINDA 14 YAŞINDA ÇOCUK DA VAR

Zeytinburnu ilçesinde yapılan aramalarda ise, 383 gram toz kubar, 27 gram metamfetamin, 235 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, sahte 5 bin 200 TL, sahte 100 Dolar para ele geçirildi. Muhammed Al R. (46), yaşı küçük H. A.R. (14) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçelievler ilçesinde ise, 650 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 150 adet fişek, 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. Bu operasyonda, Erdoğan K. (29) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt ilçesinde ise, 288 gram metamfetamin, 3 kilo 225 gram sıvı metamfetamin, 145 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet telefon, 1 adet tabanca ele geçirilirken Mehmet A. (56) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konular ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 10 şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 3 şahıs da adli makamlarca serbest kaldı.