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Kamyonet yayaya çarptı çevredekiler film gibi izledi

'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ters yönde gittiği öne sürülen kamyonetin çarptığı yaya Recep Arslan (24) yaralandı. Çevrede toplananlar meraklı gözlerle müdahale anını izledi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:53 Son Güncelleme: 12.8.2020 13:04 ABONE OL
Kamyonet yayaya çarptı çevredekiler film gibi izledi

Kaza, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Halim Aydın (52) yönetimindeki 16 Y 7892 plakalı kamyonet iddiaya göre ters yöne girdi. Kamyonet, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Arslan'a çarptı. Kaza sonucu yaralanan Arslan'a ilk müdahaleyi çevredeki eczane çalışanları yaptı.

Kamyonet yayaya çarptı çevredekiler film gibi izledi

HASTANEYE KALDIRILDI

Arslan, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansında görevli sağlık ekibinin müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet yayaya çarptı çevredekiler film gibi izledi

Çevredeki vatandaşların da meraklı gözlerle müdahale anını izlediği görüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kamyonet yayaya çarptı çevredekiler film gibi izledi
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