Kamyonet yayaya çarptı çevredekiler film gibi izledi

Kaza, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Halim Aydın (52) yönetimindeki 16 Y 7892 plakalı kamyonet iddiaya göre ters yöne girdi. Kamyonet, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Arslan'a çarptı. Kaza sonucu yaralanan Arslan'a ilk müdahaleyi çevredeki eczane çalışanları yaptı.