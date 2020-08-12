Kamyonet yayaya çarptı çevredekiler film gibi izledi

Kaza, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Halim Aydın (52) yönetimindeki 16 Y 7892 plakalı kamyonet iddiaya göre ters yöne girdi. Kamyonet, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Arslan'a çarptı. Kaza sonucu yaralanan Arslan'a ilk müdahaleyi çevredeki eczane çalışanları yaptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Arslan, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansında görevli sağlık ekibinin müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki vatandaşların da meraklı gözlerle müdahale anını izlediği görüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.