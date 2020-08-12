Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kan donduran son dakika haberi: Liseli genç kızı önce istismar etti! Sonra para karşılığında…

Kan donduran haberi: Liseli genç kızı önce istismar etti! Sonra para karşılığında…

’dan gelen haberi kan dondurdu. Lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni, lise son sınıf öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismarda bulundu. O anları kameraya kaydeden Hüseyin G. genç kıza şantajda bulundu. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 12.8.2020 11:45 ABONE OL
Kan donduran son dakika haberi: Liseli genç kızı önce istismar etti! Sonra para karşılığında…

KKTC'de, Türk Lisesi'nde (LTL) görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G.'nin lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki E.S.'ye okul tuvaletinde cinsel istismarda bulunup o anları da kameraya kaydetti. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. KKTC'de gündeme bomba gibi düşen olay 7 Mart günü patlak verdi. İddiaya göre, Lefkoşa Türk Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G., bir süre önce lise son sınıf öğrencisi E.S.'ye cinsel istismarda bulunmaya başladı.

O ANLARI KAYDEDİP ŞANTAJ YAPTI

İstismarı cep telefonuyla kaydeden Hüseyin G., E.S'yi okul tuvaletinde de ilişkiye zorladı. Kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına gösteren öğretmen, liseli kıza, arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etti.

Kan donduran son dakika haberi: Liseli genç kızı önce istismar etti! Sonra para karşılığında…

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Beden öğretmeninin istismar olayı, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan ihbar ile ortaya çıktı. Bakanlık hemen polise bilgi verdi. Okula baskın yapan polis, öğretmen ile öğrencinin cep telefonlarına el koydu. Cep telefonlarında yapılan ilk incelemede, ikiliye ait video görüntüleri elde edildi.

Kan donduran son dakika haberi: Liseli genç kızı önce istismar etti! Sonra para karşılığında…

HEM ÖĞRETMENLİKTEN HEM DE KAMUDAN ATILDI

Bakanlık tarafından yapılan soruşturma önceki gün sona erdi. Öğretmen Hüseyin G. hem öğretmenlikten hem de kamudan atıldı.

Kan donduran son dakika haberi: Liseli genç kızı önce istismar etti! Sonra para karşılığında…

Hüseyin G.'nin üye olduğu sendikadan yapılan açıklamada, "Sendika bu tip münferit olayların, toplumun kabullenmediği, etik-ahlak değerlerine uymayan olayların yaşanmaması için elinden geleni yapar" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kan donduran son dakika haberi: Liseli genç kızı önce istismar etti! Sonra para karşılığında…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA