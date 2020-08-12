Kan donduran son dakika haberi: Liseli genç kızı önce istismar etti! Sonra para karşılığında…

KKTC'de, Lefkoşa Türk Lisesi'nde (LTL) görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G.'nin lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki E.S.'ye okul tuvaletinde cinsel istismarda bulunup o anları da kameraya kaydetti. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. KKTC'de gündeme bomba gibi düşen olay 7 Mart günü patlak verdi. İddiaya göre, Lefkoşa Türk Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G., bir süre önce lise son sınıf öğrencisi E.S.'ye cinsel istismarda bulunmaya başladı.

O ANLARI KAYDEDİP ŞANTAJ YAPTI

İstismarı cep telefonuyla kaydeden Hüseyin G., E.S'yi okul tuvaletinde de ilişkiye zorladı. Kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına gösteren öğretmen, liseli kıza, arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etti.