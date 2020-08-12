Kayınbiradere haraç kurşunu

İstanbul'da taksicilik yapan İsmet K. (51) oğlu Atilla K. (27)'yı tehdit edip para isteyen kayınbiraderi Fehim Demirezen'i tabanca ile vurarak öldürdü. Eyüpsultan Defterdar Mahlallesi'nde 8 Ağustos günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Atilla K. çalıştığı ticari taksiye bineceği sırada daha önceden de kendisini sürekli tehdit ettiğini öne sürdüğü dayısı Fehim Demirezen yanına gelip yine haraç istedi ve tehdit etti. Demirezen elindeki sopayla taksinin camlarını kırıp araca zara verdi. Atilla K., olayı telefonla babası İsmet K.'ye anlattı. Olay yerine gelen İsmet K. ile Fehim Demirezen arasında tartışma büyüdü. Tabancayla ateş eden İsmet K. kayınbiraderi Fehim Demirezen'i vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden İsmet K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğlu Atilla K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.