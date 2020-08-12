Köpeği ezen çöp kamyonu şoförüne dava!

Olay, Sarıyer'de Zekeriyaköy Mahallesi'nde yaşandı. Çöp kamyonu şoförü Yüksel K., çöp toplama esnasında yola çıkan köpeği kamyonla ezdi. Köpek olay yerinde can verdi.

Köpeğin sahibi Yusuf Ş., köpeğini gördüğü halde hızını kesmeyip ezdiğini dile getirerek şoförden şikayetçi oldu.

"GÖRMESİNE RAĞMEN DURMADI"



Çöp kamyonu ile köpeği ezen Yüksel K.; köpeği görmediğini, bilerek ezmediğini, suçsuz olduğu ifade etti. Soruşturma esnasında ise ifade veren bir tanık, "Görmesine rağmen durmadı, hızlanarak devam etti ve ezdi" dedi.

KÖPEĞİN SAHİBİ AFFETMEDİ



Suçlamayı kabul etmeyen Yüksel K. ve köpeğin sahibi Yusuf Ş. uzaklaştırılmaya yönlendirildi. Köpeğini gördüğü halde ezdiğini yeniden dile getiren Yusuf Ş., uzlaşmayı reddetti. Çöp kamyonu şoförü Yüksel K. hakkında, 'Haksız Yere Sahipli Hayvanı Öldürme' suçundan dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde yargılanacak.

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