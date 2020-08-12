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Köpeği ezen çöp kamyonu şoförüne dava!

İstanbul ’nde çöp kamyonu şoförü olarak çalışan kişi, yola çıkan köpeği ezdi. Köpeğin sahibi ‘gördüğü halde hızını kesmedi, ezdi’ diyerek şikâyet edince ve uzlaşmayı kabul etmeyince şoför hakkında ‘Haksız Yere Sahipli Hayvanı Öldürme’ suçundan dava açıldı.

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Giriş Tarihi: 12.8.2020 14:45 Son Güncelleme: 12.8.2020 14:48 ABONE OL
Köpeği ezen çöp kamyonu şoförüne dava!

Olay, Sarıyer'de Zekeriyaköy Mahallesi'nde yaşandı. Çöp kamyonu şoförü Yüksel K., çöp toplama esnasında yola çıkan köpeği kamyonla ezdi. Köpek olay yerinde can verdi.

Köpeğin sahibi Yusuf Ş., köpeğini gördüğü halde hızını kesmeyip ezdiğini dile getirerek şoförden şikayetçi oldu.

"GÖRMESİNE RAĞMEN DURMADI"

Çöp kamyonu ile köpeği ezen Yüksel K.; köpeği görmediğini, bilerek ezmediğini, suçsuz olduğu ifade etti. Soruşturma esnasında ise ifade veren bir tanık, "Görmesine rağmen durmadı, hızlanarak devam etti ve ezdi" dedi.

KÖPEĞİN SAHİBİ AFFETMEDİ

Suçlamayı kabul etmeyen Yüksel K. ve köpeğin sahibi Yusuf Ş. uzaklaştırılmaya yönlendirildi. Köpeğini gördüğü halde ezdiğini yeniden dile getiren Yusuf Ş., uzlaşmayı reddetti. Çöp kamyonu şoförü Yüksel K. hakkında, 'Haksız Yere Sahipli Hayvanı Öldürme' suçundan dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde yargılanacak.

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Köpeği ezen çöp kamyonu şoförüne dava!
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