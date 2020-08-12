Küçükçekmece'de tekstil atölyesine silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay saat 15.00 sıralarında İnönü Mahallesi Oral Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir otomobille sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesine gelerek silahla rastgele ateş etmeye başladı. O sırada tekstil atölyesinde çalışan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.



Biri karnından diğeri bacağından yaralı iki kişi, çevredeki araçlara bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.