Mağazada iki genç kadına taciz

Olay geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde (AVM) meydana geldi. 21 ve 22 yaşındaki iki genç kız AVM'de gezintiye çıktı. İki arkadaş bir AVM içerisinde bulunan mağazaya girdiklerindeyse bir şahıs tarafından taciz edildi.

MAĞAZADAKİ TACİZ KAMERALARA YANSIDI



İki arkadaşın da aynı şahıs tarafından taciz edilmesinin ardından genç kızlar şahsın fotoğrafını çekip alışveriş merkezinin güvenliğine bildirdi. Yaşadıklarını güvenlik görevlisine anlatan genç kızların tarif ettikleri şahıs başka bir mağazada gözaltına alınarak durum polise bildirildi.

İfadesi alınan iki arkadaş, şahsın mağazadayken elle kendilerini taciz ettiğini, söz konusu olayın olduğu sırada güvenlik kamerasının da kayıt altında olduğunu ve şikâyetçi olduklarını ifade etti.

TACİZİ REDDETTİ



İfadenin ardından kamera görüntülerini inceleyen polisler şüphelinin taciz amacıyla genç kızlara yaklaştığını ve tacizde bulunduğunu tespit etti. Cezayir uyruklu 38 yaşındaki şüpheli Z.B., ise iki arkadaşın kendisine cinsel birliktelikte bulunmayı teklif ettiğini belirterek tacizi reddetti.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken savcılık tarafından tacizci hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Z.B.'nin genç kızlara karşı sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği açıkça belirtildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.