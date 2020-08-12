Maltepe'de hırsızlığa müdahale eden bekçilere ateş açtılar!

OLAY ANINI ANLATTI

Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaflık yapan Oğuzhan Uluocak; "Ben dükkanımı açmaya gelirken saat 05.10 sıralarında bir araba buradan hızla geçti. Bekçiler arkadaşı fırına soktular. Sonra bir kere daha araba geldi. Bir iki el ateş ettiler sonra gittiler. Sonra tekrar geldiler bu sefer durdular, içinden bir çocuk indi, rastgele ateş etmeye başladı şeklinde konuştu.