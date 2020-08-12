Milli atlete sarkıntılık kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Konyalı milli atlet Senem Eser(36), 1,5 yıl önce tanıştığı sevgilisi Mustafa Yardımcı (33) ile yüksek rakımı nedeniyle antrenman yapmasına uygun olduğu için bir bağ evinde yaşıyordu. İddiaya göre Yardımcı'nın yanına gelen arkadaşı Osman Altun (34), milli atlete aşık oldu. Eser'e mesaj atarak, Mustafa'nın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ve kendisini sevmediğini öne sürüp arkadaşlık teklifinde bulundu. Rahatsız olan milli atletin durumu anlattığı Yardımcı Altun'u arayarak tepki gösterdi. Önceki akşam Eser antrenman yaparken, arkadaşı Deniz Korkmaz (31) ile birlikte bağ evine gelen Aytun, Yardımcı ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, evdeki av tüfeği ile tabancayı alan Yardımcı, elinde kuru sıkı tabanca bulunan Korkmaz'a ateş açtı. Karnından ve bacaklarından vurulan Korkmaz kurtarılamadı. Gözaltına alınan gruptan Yardımcı, Altun'un 15 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Senem, Osman'ın kendisine sürekli sarkıntılık yaptığını söyledi. Deniz'in elinde tabanca vardı. Gitmeleri için ateş açtım" dedi. Eser de Altun'un kendisine sarkıntılık yaptığını anlattı. Altun ise alacağı olduğu için bağ evine gittiğini, Korkmaz'ın ise kendisine şoförlük yaptığını iddia etti. Yardımcı tutuklanırken, Altun ile Eser tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.