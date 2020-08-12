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Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

’da, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Fatih Tırpan (29), hayatını kaybetti. Bir markette çalışan ve 2 ay önce motosiklet aldığı öğrenilen Fatih Tırpan'ın ölümü üzüntü yarattı

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 00:13 ABONE OL
Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaza, akşam saatlerinde Bartın-Karabük yolunun Terkehaliller köyü mevkiinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Fatih Tırpan'ın kullandığı 74 AAK 768 plakalı motosikletle tali yoldan ana yola çıkmak isteyen S.C. yönetimindeki 74 BK 436 plakalı minibüs çarpıştı. Yola savrulan Fatih Tırpan ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Tırpan, yapılan doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Bir markette çalışan ve 2 ay önce motosiklet aldığı öğrenilen Fatih Tırpan'ın ölümü üzüntü yarattı. S.C. gözaltına alındı.
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Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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