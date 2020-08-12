Müteahhit dehşet saçtı!

Şikayetin ardından Hikmet Y. ile apartman sakinleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında darbedildiğini iddia eden Hikmet Y., evine giderek aldığı tabanca ile geri geldi. Hikmet Y., tabancayla tartıştığı kişilere ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Göksal Koçak (34), Yıldıray Salgın (33) ve Tunca Çağırtekin yaralandı. Hikmet Y. olay yerinden kaçtı.