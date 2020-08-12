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Pes dedirten görüntü! Balkonda kahve içerek izlediler

’da bir kişi, rezidansın 13. katından düşüp hayatını kaybederken 1. kat balkonundaki iki kadının kahve içerek birbirine olayı anlatması dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 11:07 ABONE OL
Pes dedirten görüntü! Balkonda kahve içerek izlediler

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde rezidans bahçesinden ses geldi. Komşular baktıklarında 19 katlı rezidansın 13. katında oturan 70 yaşındaki Harun Kütük'ü yaralı halde görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Pes dedirten görüntü! Balkonda kahve içerek izlediler

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük'ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor.

Pes dedirten görüntü! Balkonda kahve içerek izlediler

Polis ekipleri, ceset başında inceleme yaparken 1. katta oturan Kütük'ün komşularının kahve içerek olayı birbirine anlatmaları dikkat çekti.m Kütük'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Pes dedirten görüntü! Balkonda kahve içerek izlediler
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